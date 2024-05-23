Во время одного из недавних выходов в океан лодку украинских полярников окружили горбатые киты и косатки. Видео "невероятной встречи" опубликовал Национальный Антарктический научный центр.

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Одна группа состояла из традиционных для этого района горбатых китов – вместе плавали восемь взрослых животных, выглядывали из воды, хлопали плавниками и проявляли другие формы коммуникации, объяснил биолог Украинской антарктической экспедиции Свитозар Давыденко.

Между горбатыми китами плавала стая косаток – до семи особей, быстро двигавшихся между более медленными "горбанями", тоже выглядывали из воды и даже прыгали. Их встретить у антарктических берегов – большая удача, акцентируют в центре.

"Это были косатки типа В1, питающиеся преимущественно ластоногими. Вероятно, они искали, нет ли рядом с группой горбаней морских котиков, которые сейчас активно перемещаются и могут плыть рядом с китами, словно прячась среди них", – объяснил Давыденко.

Ученые отметили, что морские котики – не типичная добыча этих косаток, а питаются они в основном тюленями Ведделла, реже – тюленями-крабоедами или морскими леопардами.

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Косатки, заметив лодку с полярниками, поинтересовались ею, начали плавать рядом и изучать ее – однако в конце концов поняли, что "это не тюлень и есть ее не стоит", и отправились по своим делам, иронизируют в Антарктическом центре.

Во время встречи ученым удалось сделать фото и видео китообразных – благодаря им можно будет осуществить идентификацию животных. Это одно из направлений программы исследований морских млекопитающих на украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

После этого информацию внесут в международную базу данных – это позволит больше узнать о миграциях и состоянии популяций китообразных, а особенно ценны регистрации косаток во время поздней осени (сейчас в Антарктике именно она) и зимы, так как большинство исследований в этом регионе выполняется в теплый период года, объясняют учёные.

В прошлом году во время одной встречи с косатками украинским биологам удалось впервые в истории антарктических исследований страны отобрать небольшие прижизненные образцы кожи и жира этих животных, напоминает центр.

В феврале у антарктической станции украинских полярников "Академик Вернадский", на острове Галиндез, появились птенцы южнополярных поморников.

В апреле на острове Галиндез украинские полярники насчитали рекордное количество субантарктических пингвинов.

Украинские ученые с полярной станции "Академик Вернадский" на ледоколе "Ноосфера" провели геологические исследования, которые помогут узнать, как изменялся климат на планете за последние 20 000 лет и чего от него ожидать в ближайшем будущем.

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