У другий день 2024 року на трьох островах Нью-Йорка пролунали вибухи, після чого місцеві жителі повідомили про "струс землі". Таку інформацію з місця події передають кореспонденти NBC New York.

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Журналісти пишуть, що на острові Рузвельта, у Мангеттені та у Квінсі було гучно. Очевидці кажуть, що вибух близько 06:00 ранку за місцевим часом спричинив струс будівель.

Представник пожежної служби Нью-Йорка сказав виданню, що інформації про постраждалих не було. Місцеві жителі розповіли, що їх розбудив гучний звук. Водночас і самі пожежники відчули струс землі, після чого викликали газові та комунальні бригади.

"Це було дуже голосно. Стіни тремтіли, і було чутно, як деренчать вікна. Вибух був настільки потужним, що здавалося, ніби вантажівка врізалася в нашу будівлю", – сказав один з жителів Нью-Йорка.

Офіційні особи вивчають структуру будівель у районі після вибуху. Точної інформації про подію наразі немає.

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