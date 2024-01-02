Во второй день 2024 года на трех островах Нью-Йорка раздались взрывы, после чего местные жители сообщили о "встряске земли". Такую информацию с места происшествия передают корреспонденты NBC New York.

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Журналисты пишут, что на острове Рузвельта, в Манхэттене и в Куинсе было громко. Очевидцы говорят, что взрыв около 06:00 утра по местному времени вызвал сотрясение зданий.

Представитель пожарной службы Нью-Йорка сказал, что информации о пострадавших не было. Местные жители рассказали, что их разбудил громкий звук. В то же время и сами пожарные почувствовали сотрясение земли, после чего вызвали газовые и коммунальные бригады.

"Это было очень громко. Стены дрожали, и было слышно, как дребезжат окна. Взрыв был настолько сильным, что казалось, будто грузовик врезался в наше здание", – сказал один из жителей Нью-Йорка.

Официальные лица изучают структуру построек в районе после взрыва. Точной информации о происшествии нет.

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