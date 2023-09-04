У Курчатові, що за 30 км на захід від Курська та приблизно за 100 км на північний схід від Сум, на початку 4 вересня пролунали вибухи. Місцеві жителі пишуть про "атаку безпілотників", хоча аудіо- або відеопідтвердження цим словам немає.

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На записах з домофонів, які оперативно виклали в мережу місцеві, чутно потужний вибух і потім дещо набагато слабші "хлопкі".

Увечері 3 вересня у Курчатові вже гриміло: теж було зафіксовано вибухи над містом. Там нібито спрацювала система ППО, на місці падіння "уламків" "у нежитловій будівлі" виникла пожежа.

У Курчатові на березі озера на Сеймі розташована Курська АЕС загальною потужністю 3 ГВт. П'ятьма кілометрами на захід у селі Макарівка будується Курська АЕС-2. Пропагандисти окупантів, описуючи атаки безпілотників на Курчатов, традиційно нагнітають паніку та запевняють росіян, що "Україна хоче зірвати атомну станцію".

Військове відомство окупантів, яке вже кілька тижнів оперативно реагує заявами на подібні інциденти, повідомило, що "Київ намагався атакувати двома БПЛА об'єкти у РФ, вони знищені ППО над Чорним морем поблизу Криму та Курської області".

3 вересня 2023 року в Петербурзі горіла нафтобаза.

Вночі того ж дня російські терористи атакували "шахедами" порти на Дунаї, щоб розбити інфраструктуру та спалити українське зерно. Просто зараз вони роблять нову спробу.

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