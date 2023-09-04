В Курчатове, что в 30 км на запад от Курска и примерно в 100 км на северо-восток от Сум, в начале 4 сентября прогремели взрывы. Местные жители пишут об "атаке беспилотников", хотя аудио- или видеоподтверждения этим словам нет.

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На записях с домофонов, которые оперативно выложили в сеть местные, слышно мощный взрыв и затем несколько гораздо более слабых "хлопков".

Вечером 3 сентября в Курчатове уже гремело: тоже был зафиксирован взрывы над городом. Там якобы сработала система ПВО, на месте падения "обломков" "в нежилом здании" возник пожар.

Военное ведомство оккупантов, которое уже несколько недель оперативно реагирует заявлениями на подобные инциденты, сообщило, что "Киев пытался атаковать двумя БПЛА объекты в РФ, они уничтожены ПВО над Черным морем вблизи Крыма и над Курской областью".

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