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113 членов ИГ сдались правительству Афганистана вместе с оружием

113 членов ИГ сдались правительству Афганистана вместе с оружием - Фото
Иллюстративное фото: скриншот из видео
02.12.2019, 06:15

Среди них 21 женщина и 43 ребенка

1 декабря в Афганистане 113 членов террористической организации Исламское государство сдались правительству. Об этом сообщает Радио Свобода

В Национальной армии Афганистана заявили, что сдались 49 боевиков, 21 женщина и 43 ребенка. Также они сдали военным 35 единиц оружия.

Они жили в районе Шинвари и других районах провинции Нанггархар с 2014 года - тогда ИГ заявило о своем присутствии в стране. 

  • Ранее сообщалось, что в Киеве бойцы КОРД задержали члена ИГ, которого разыскивали за убийство.

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