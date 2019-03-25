Два месяца в постели: в ЕС испытают искусственную гравитацию

Фото: ESA

В Кельне европейское и американское космические агентства ESA и NASA в течение 60 дней будут испытывать на добровольцах влияние искусственной гравитации. Об этом сообщает пресс-служба ESA.

Эксперимент стартует сегодня, 25 марта.

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Исследователи хотят понять, как искусственная гравитация может помочь астронавтам в космосе сохранять здоровье.

Монитор для контроля состояния добровольцев во время эксперимента (фото - ESA)

Это первое исследование такого рода с использованием центрифуги DLR с коротким рукавом для воссоздания силы притяжения.

Ранее в NASA допустили, что американский космический аппарат Trident должен изучить потенциально обитаемый мир - самый крупный спутник Нептуна Тритон.

