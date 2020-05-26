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2000 лет. В Китае нашли древний кувшин: в нем три литра неизвестной жидкости

2000 лет. В Китае нашли древний кувшин: в нем три литра неизвестной жидкости - Фото
Археология (Фото - depositphotos)
26.05.2020, 11:16

В древнем китайском кувшине обнаружили неизвестную жидкость желтовато-коричневого цвета. Ученые пока не установили ее состав.

В древней гробнице у китайского города Саньмэнься провинции Хэнань археологи нашли бронзовый кувшин 2000-летней давности, в нем примерно три литра неизвестной жидкости. Об этом сообщает Синьхуа.

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Жидкость – желтовато-коричневого цвета, в ней осаждается много примесей. Сейчас ученые пытаются установить ее состав.

На самом кувшине есть декоративные элементы с изображениями гусиной головы и шеи. Помимо того, в гробнице обнаружили бронзовые котел и плошки, железные и нефритовые мечи и другие реликвии.

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Археологи предполагают, что это могла быть гробница чиновника низкого ранга. Ее обнаружили во время реконструкций трущоб в Саньмэнься. Эксперты считают, что она  была построена во времена конца династии Цинь (221 - 207 гг. до н.э.) и начале династии Западная Хань (202 г. до н. э. - 8 г. н. э.)

  • В конце февраля в Турции нашли остатки древнего королевства, упоминания о котором были утеряны в исторических хрониках.

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Марк Сировой
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