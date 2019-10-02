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22 000 полицейских вышли на "Марш гнева" в Париже: фото

22 000 полицейских вышли на "Марш гнева" в Париже: фото - Фото
Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
02.10.2019, 17:40

Профсоюзы правоохранителей недовольны нынешними условиями труда и растущим количество суицидов среди полицейских

Французские полицейские проводят в Париже "Марш гнева", который должен стать крупнейшей акцией правоохранителей за последние 20 лет. Об этом сообщает Franceinfo

По данным профсоюзов, по состоянию на 14:00 в протесте приняли участие 22 000 полицейских. 

Основным требованием является улучшение условий труда, изменение социальной политики для сотрудников Министерства внутренних дел, эффективный ответ на преступность, реформа пенсионной системы. 

Еще одним поводом для протестов стало растущее число суицидов среди полицейских с начала 2019 года. 

Также профсоюзы недовольны тем, что полицейских вынуждено мобилизуют каждую субботу для работы на акциях "желтых жилетов", которые проходят с ноября 2018 года.

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протест полицейские париж марш гнева
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