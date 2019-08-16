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$33 млрд. Перенос столицы Индонезии примерно равен бюджету Египта

$33 млрд. Перенос столицы Индонезии примерно равен бюджету Египта - Фото
Джоко Видодо (фото - ЕРА)
16.08.2019, 11:01

Пока еще столицей Индонезии остается многолюдный, подверженный наводнениям мегаполис Джакарта. Перенос предварительно планируется на 2024 год.

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал парламент перенести столицу с Явы на остров Калимантан (Борнео), хотя это обойдется бюджету страны в огромную сумму. Регион известен "дождевыми лесами, угольными шахтами, орангутангами", пишет Reuters.

Где именно будет столица, до сих пор неизвестно. Власти не торопятся раскрывать место из-за опасений, что это вызовет резкий рост цен на землю в регионе.

Еще в мае Видодо посетил Калимантан и присмотрел города-претенденты - Баликпапан и Паланкараю. 

Министр планирования Бамбанга Броджонегоро подсчитал: перемещение столицы в более безопасное и менее перегруженное людьми место обойдется в $33 млрд. В эту цифру входит стоимость новых правительственных учреждений и дома для примерно 1,5 млн чиновников.

Калимантан на карте региона:

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