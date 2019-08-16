$33 млрд. Перенос столицы Индонезии примерно равен бюджету Египта

Джоко Видодо (фото - ЕРА)

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал парламент перенести столицу с Явы на остров Калимантан (Борнео), хотя это обойдется бюджету страны в огромную сумму. Регион известен "дождевыми лесами, угольными шахтами, орангутангами", пишет Reuters.

Где именно будет столица, до сих пор неизвестно. Власти не торопятся раскрывать место из-за опасений, что это вызовет резкий рост цен на землю в регионе.

Еще в мае Видодо посетил Калимантан и присмотрел города-претенденты - Баликпапан и Паланкараю.

Министр планирования Бамбанга Броджонегоро подсчитал: перемещение столицы в более безопасное и менее перегруженное людьми место обойдется в $33 млрд. В эту цифру входит стоимость новых правительственных учреждений и дома для примерно 1,5 млн чиновников.

Калимантан на карте региона: