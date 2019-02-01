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01.02.2019, 08:08

45% россиян заявили, что страна неправильно движется - опрос

45% россиян заявили, что страна неправильно движется - опрос - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным Левада-центра, число россиян, считающих неверным путь России, достигло максимума с 2006 года

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45% россиян считают, что страна движется по неверному пути, этот показатель достиг максимума с 2006 года, говорится в данных опроса, который провел Левада-центр. Об этом сообщает российская Новая газета.

42% респондентов сказали, что, по их мнению, "дела идут в правильном направлении", затруднились ответить на этот вопрос 13% опрошенных.

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Год назад 28% респондентов заявили, что страна движется по неверному пути. Тогда 55% опрошенных заявили, что Россия идет в правильном направлении, а затруднились ответить на этот вопрос 17% респондентов. 

Согласно результатам опроса, большая часть россиян (64%) одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина на посту президента, не одобряют – 34%. О поддержке российского премьер-министра Дмитрия Медведева заявили 33% респондентов, о неодобрении его деятельности – 66%.

Российское правительство поддержали 38% опрошенных Левада-центром, не поддержали его деятельность – 61%. Об одобрении и неодобрении Госдумы высказались 33% и 64% соответственно. 58% респондентов заявили, что одобряют деятельность главы региона, в котором живут, не одобряют – 39%.  

22 января 2019 года сообщалось, что сразу две российские социологические службы после новогодних праздников провели опросы, согласно которым рейтинг доверия Путина снизился - причем, по данным одной из них, до исторического минимума.

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Теги: владимир путин, Дмитрий Медведев, опрос, россияне, левада-центр
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