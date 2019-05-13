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13.05.2019, 23:24

53 пожизненных: в Турции осудили организатора теракта

53 пожизненных: в Турции осудили организатора теракта - Фото
Фото: Anadolu

Теракт в Рейханлы турецкой провинции Хатай был совершен 11 мая 2013 года и унес жизни 53 человек

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Одного из организаторов теракта в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай Юсуф Назик, доставленный из Сирии сотрудниками Национальной разведывательной организации Турции (MİT), приговорили к 53 пожизненным срокам в колонии строгого режима. Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что сотрудники турецкой разведки провели операцию по захвату террориста в сирийской провинции Лазкийе в сентябре 2018 года.

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Сообщается, что в ходе допроса Назик признался, что тесно сотрудничал с сирийскими спецслужбами и координировал действия исполнителей теракта. По его словам, после анализа возможных районов совершения теракта из Сирии в Турцию было доставлено взрывное устройство. По указанию Назика взрывчатка была погружена на две машины и переправлена через границу.

По словам террориста, он спланировал теракт в Рейханлы вместе со своими "друзьями".

Теракт в Рейханлы турецкой провинции Хатай был совершен 11 мая 2013 года. Взрыв у здания почтового отделения Рейханлы унес жизни 53 человек.

23 февраля 2018 года девять из 33 подсудимых по данному делу были приговорены к пожизненному заключению. Еще 13 человек приговорили к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет. Восемь террористов, в том числе Юсуф Назик, были объявлены в международный розыск.

11 мая боевики террористической сети Исламское государство заявили о создании своей "провинции" на территории Индии в традиционно неспокойном регионе Кашмир.

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Теги: Турция, терроризм
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