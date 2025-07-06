75 лет репрессий против миллионов людей. Тибетский политик рассказал о методах Пекина
Почти всё население Тибета, около 7 миллионов человек, живёт под репрессиями китайских властей. По данным Госдепартамента США, за решёткой находятся до 2000 политзаключённых. О таких условиях жизни в этом регионе КНР, оккупированном китайскими войсками 75 лет назад, рассказал в комментарии к материалу LIGA.net ведущий тибетский политик в изгнании Келсанг (Кайдор) Аукацанг.
Компартия Китая, от Мао Цзэдуна до Си Цзиньпина, не была уверена в лояльности тибетцев, поэтому регион до сих пор находится под репрессиями, отметил Аукцанг.
"Пекин опубликовал 18 документов о принадлежности Тибета Китаю, а самый последний – в марте 2025 года. Причина, по которой необходимо так часто повторять эту пропаганду и дезинформацию, заключается в том, что после 75 лет контроля Китай все еще чувствует себя незаконно присутствующим в Тибете", – сказал Аукцанг.
Тибетский народ и культура принципиально отличаются от китайских, пояснил политик. В Тибете есть своя собственная история и глубокая вера людей в буддизм и Далай-ламу, что представляет собой прямую угрозу для единой партии, человека и культуры – китайской компартии во главе с её лидером Си Цзиньпином.
С тех пор как Си Цзиньпин пришел к власти, он проводит все более жесткую политику ассимиляции и китаизации тибетцев, и китайские власти пытаются заменить все тибетское китайским – язык, культуру, религию и идентичность.
- 6 июля Далай-ламе исполняется 90 лет. Тибетская эмиграция и власти в Пекине спорят о том, кто имеет право определить, где переродится духовный лидер тибетцев – на территории тибетских беженцев в Индии или на территории Тибета, контролируемой Китаем. Влияние на Далай-ламу позволит Пекину эффективнее контролировать Тибет.