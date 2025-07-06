75 лет репрессий против миллионов людей. Тибетский политик рассказал о методах Пекина

Келсанг Аукацанг рассказал о культурном геноциде Тибета и о том, как Коммунистическая партия уничтожает буддизм и тибетскую идентичность

Далай-лама во время визита в Цюрих, 25 августа 2024 года (Фото: EFE/MICHAEL BUHOLZER)

Почти всё население Тибета, около 7 миллионов человек, живёт под репрессиями китайских властей. По данным Госдепартамента США, за решёткой находятся до 2000 политзаключённых. О таких условиях жизни в этом регионе КНР, оккупированном китайскими войсками 75 лет назад, рассказал в комментарии к материалу LIGA.net ведущий тибетский политик в изгнании Келсанг (Кайдор) Аукацанг.

Компартия Китая, от Мао Цзэдуна до Си Цзиньпина, не была уверена в лояльности тибетцев, поэтому регион до сих пор находится под репрессиями, отметил Аукцанг.