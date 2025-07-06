75 років репресій проти мільйонів людей. Тибетський політик розповів про методи Пекіну

Келсанг Аукацанг розповів про культурний геноцид Тибету і як Компартія знищує буддизм та ідентичність тибетців

Далай-лама під час візиту до Цюриха, 25 серпня 2024-го (Фото: EFE/MICHAEL BUHOLZER)

Майже все населення Тибету, близько 7 млн людей, живуть під репресіями китайської влади. За ґратами, за даними Держдепу США, до 2000 політв’язнів. Про такі умови життя в цьому регіоні КНР, окупованому китайськими військами 75 років тому, розповів у коментарі до матеріалу LIGA.net провідний тибетський політик у вигнанні Келсанг (Кайдор) Аукацанг.

Компартія Китаю від Мао Цзедуна до Сі Цзіньпіна не була певна в лояльності тибетців, тому регіон досі перебуває під репресіями, зазначив Аукцанг.

"Пекін опублікував 18 документів про приналежність Тибету Китаю, а найновіший у березні 2025-го. Причина, чому слід так часто повторювати цю пропаганду та дезінформацію, – після 75 років контролю Китай усе ще почуває себе незаконно в Тибеті", – сказав Аукцанг.

Тибетський народ і культура принципово відрізняються від китайської, пояснив політик. Тибет має власну історію і глибоку віру людей у буддизм та Далай-ламу, що є прямою загрозою для однієї партії, однієї людини й однієї культури – китайської Компартії на чолі з її лідером Сі Цзіньпіном.

Відколи Сі прийшов до влади, він проводить усе більш жорстку політику асиміляції та китаїзації тибетців, китайська влада намагається замінити все тибетське китайським – мову, культуру, релігію й ідентичність.