SCMP: Китай зізнався, що не може допустити поразки Росії у війні з Україною

У Пекіні вважають, що якщо Росія програє війну в Україні, то увага США переміститься на Китай

Ван І та Кая Каллас (Фото: EPA/Олів'є Маттьє)

Китай нібито не може дозволити собі поразки Росії у війні проти України через побоювання, що увага США переміститься на Пекін. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І головній дипломатці Європейського Союзу Каї Каллас на 13-му засіданні стратегічного діалогу ЄС-КНР у Брюсселі 3 липня, повідомили South China Morning Post кілька осіб, обізнаних з перебігом переговорів.

Водночас глава МЗС Китаю спростував звинувачення у тому, що Пекін надає фінансову та військову підтримку російській агресії проти України. Він зазначив, що якби Китай дійсно це робив, то повномасштабна війна "давно б завершилася".

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Одне з тлумачень заяви міністра полягає в тому, що, хоча Китай не закликав до війни, її продовження може відповідати стратегічним інтересам Пекіна, поки США продовжують брати участь у російсько-українському конфлікті.

Як зазначає SCMP, деякі представники ЄС, залучені до ситуації, були здивовані відвертістю та різкістю заяв Ван І. Ці слова могли б підтвердити справжню позицію Китаю, яка не відповідає публічним заявам Пекіна про те, що країна "не є стороною конфлікту".

Дві неназвані офіційні особи повідомили, що деякі представники Європейського Союзу розцінили діалог Ван І та Каллас як "урок реальної політики", в рамках якого Китай дійсно вірить, що Вашингтон незабаром зверне всю свою увагу на Схід.