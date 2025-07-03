Глава МЗС Німеччини: Китай повинен використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну

Ван І та Йоганн Вадефуль (Фото: Міністерство закордонних справ Німеччини)

Китай повинен використати свій вплив на Росію, щоб переконати диктатора Володимира Путіна припинити агресивну війну проти України. До цього закликав міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на пресконференції з міністром закордонних справ Китаю Ван І в Берліні.

"Ми розраховуємо на надійні та конкретні зусилля з боку Китаю та на його значний вплив на Росію, щоб покласти край цьому конфлікту", – заявив він.

Вадефуль закликав свого китайського колегу використати наявні можливості, щоб домогтися того, щоб Росія сіла за стіл переговорів. Він також наголосив, що для Китаю важливо не допустити потрапляння до Росії важливих військових товарів, що дозволяють їй продовжувати повномасштабну війну проти України.

"Це ще більше підірве нашу стабільність і безпеку тут, у Європі, в Азії та у всьому світі. Вкрай важливо, щоб постійний член Ради Безпеки ООН, такий як Китай, взяв на себе глобальну відповідальність за мир і безпеку", – наголосив німецький дипломат.