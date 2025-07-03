SCMP: Китай признался, что не может позволить поражение России в войне с Украиной

В Пекине считают, что если Россия проиграет в войне с Украиной, то внимание США сместится на Китай

Ван И и Кая Каллас (Фото: EPA/OLIVIER MATTHYS)

Китай якобы не может позволить себе поражение России в войне против Украины из-за опасений смещения внимания США на Пекин. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И главному дипломату Евросоюза Кае Каллас на 13-м заседании стратегического диалога ЕС-КНР в Брюсселе 3 июля, сказали South China Morning Post несколько человек, знакомых с ходом переговоров.

При этом глава китайского МИД отверг обвинения в том, что Пекин оказывал финансовую и военную поддержку агрессии России против Украины. Он отметил, что если бы Китай действительно делал бы это, то полномасштабная война "давно бы закончилась".

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Одно из толкований заявления министра заключается в том, что, хотя Китай не просил о войне, ее продолжение может отвечать стратегическим интересам Пекина, пока США продолжают участвовать в украинском конфликте.

Как отмечает SCMP, некоторые вовлеченные в ситуацию должностные лица ЕС были удивлены откровенностью и резкостью высказываний Ван И. Эти слова могли бы подтвердить настоящую позицию Китая, которая диссонирует с публичными заявлениями Пекина о том, что страна "не является стороной конфликта".

Два неназванных официальных лица сообщили, что некоторые представители Евросоюза расценили диалог Ван И и Каллас как "урок реальной политики", в рамках которой Китай действительно верить, что Вашингтон вскоре обратит все свое внимание на Восток.