Глава МИД Германии: Китай должен использовать влияние на Россию, чтобы остановить войну
Китай должен воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы убедить диктатора Владимира Путина прекратить агрессивную войну против Украины. К этому призвал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль на пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Ван И в Берлине.
"Мы рассчитываем на надежные и конкретные усилия со стороны Китая и на его значительное влияние на Россию, чтобы положить конец этому конфликту", – заявил он.
Вадефуль призвал китайского коллегу использовать имеющиеся возможности, чтобы усадить Россию за стол переговоров. Он также подчеркнул, что для Китая важно не допустить попадания в Россию важных военных товаров, тем самым продлевая полномасштабную войну против Украины.
"Это еще больше подорвет нашу стабильность и безопасность здесь, в Европе, в Азии и во всем мире. Крайне важно, чтобы постоянный член Совета Безопасности ООН, такой как Китай, взял на себя глобальную ответственность за мир и безопасность", – подчеркнул немецкий дипломат.
- В мае глава внешней разведки заявил, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты на 20 военных заводов РФ. Позже о военной помощи России заявил и генсек НАТО, но в МИД Китая назвали эти слова клеветой.
- МИД Китая опровергло поставки оружия в Россию и обвинило НАТО в клевете
- Внешняя разведка также сообщала, что Россия вместе с Китаем хочет строить два проекта в оккупированном Крыму на общую стоимость в $10 млрд. Речь идет про порт и железную дорогу.