Глава МИД Германии: Китай должен использовать влияние на Россию, чтобы остановить войну

Ван И и Иоганн Вадефуль (Фото: German Foreign Office)

Китай должен воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы убедить диктатора Владимира Путина прекратить агрессивную войну против Украины. К этому призвал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль на пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Ван И в Берлине.

"Мы рассчитываем на надежные и конкретные усилия со стороны Китая и на его значительное влияние на Россию, чтобы положить конец этому конфликту", – заявил он.

Вадефуль призвал китайского коллегу использовать имеющиеся возможности, чтобы усадить Россию за стол переговоров. Он также подчеркнул, что для Китая важно не допустить попадания в Россию важных военных товаров, тем самым продлевая полномасштабную войну против Украины.

"Это еще больше подорвет нашу стабильность и безопасность здесь, в Европе, в Азии и во всем мире. Крайне важно, чтобы постоянный член Совета Безопасности ООН, такой как Китай, взял на себя глобальную ответственность за мир и безопасность", – подчеркнул немецкий дипломат.