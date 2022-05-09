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9 мая в России проснулись и увидели в ТВ "на ваших руках кровь тысяч украинцев": фото

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 16:26
9 мая в России проснулись и увидели в ТВ
Фото: соцсети

Утром 9 мая владельцы телевизоров с поддержкой Smart TV и пользователи других медиасервисов в России увидели надписи о полномасштабной войне РФ против Украины. После этого в соцсети начали выкладывать фото экранов телевизоров.

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"На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне", – было написано в сообщении.

Как отмечают росСМИ, хакерский взлом затронул среди прочих пользователей МТС, НТВ-плюс, Ростелекома, Яндекс.Телепрограмма, Первый канал, Россия 1 и других ресурсов.

Российский видеохостинг RuTube также сегодня был атакован.

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9 мая в России проснулись и увидели в ТВ "на ваших руках кровь тысяч украинцев": фото

9 мая в России проснулись и увидели в ТВ "на ваших руках кровь тысяч украинцев": фото

9 мая в России проснулись и увидели в ТВ "на ваших руках кровь тысяч украинцев": фото

9 мая в России проснулись и увидели в ТВ "на ваших руках кровь тысяч украинцев": фото

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Евгений Пилипенко
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