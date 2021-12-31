90-летней советнице Рейгана дали паспорт России. Она организовывала встречи с Горбачевым

90-летняя американская писательница, которая была неформальным советником президента США Рональда Рейгана, получила гражданство России. Указ 30 декабря подписал президент РФ Владимир Путин.

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Как пишет Голос Америки, Сюзанна Масси исследовала историю России и написала книгу "Земля Жар-птицы: красота древней России" – именно после прочтения произведения ею заинтересовался Рейган.

Писательница и президент США впервые встретились в Белом доме. По итогам визита Масси стала неформальным советником Рейгана по взаимодействию с Советским Союзом.

Встреча Рейгана с президентом СССР Михаилом Горбачевым в Женеве и Рейкьявике в середине 1980-х годов была организована при участии Масси. Считается, что именно она научила американского лидера говорить на русском языке фразу "доверяй, но проверяй".

Масси попросила Путина дать ей российский паспорт в мае 2021 года. Она сказала, что сделала очень много для сближения двух стран. Писательница подчеркнула, что гражданство ей нужно для написания книги.

В феврале 2019-го в Эстонии департамент полиции и погранохраны уволил сотрудника Нарвского пограничного пункта из-за наличия у него, кроме эстонского гражданства, российского паспорта.

В ноябре 2020 года скандальный экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, который с 2013 года проживает в России, подал заявление на получение местного гражданства.

В октябре 2021-го экс-депутат Рады Александр Онищенко, которого обвиняют в коррупционных схемах по перепродаже газа в 2013-2016 годах, получил российский паспорт.

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Яна Катасонова

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