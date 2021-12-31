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90-летней советнице Рейгана дали паспорт России. Она организовывала встречи с Горбачевым

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 10:06
90-летней советнице Рейгана дали паспорт России. Она организовывала встречи с Горбачевым - Фото
Сюзанна Масси (фото: catalog.archives.gov)

90-летняя американская писательница, которая была неформальным советником президента США Рональда Рейгана, получила гражданство России. Указ 30 декабря подписал президент РФ Владимир Путин.

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Как пишет Голос Америки, Сюзанна Масси исследовала историю России и написала книгу "Земля Жар-птицы: красота древней России" – именно после прочтения произведения ею заинтересовался Рейган.

Писательница и президент США впервые встретились в Белом доме. По итогам визита Масси стала неформальным советником Рейгана по взаимодействию с Советским Союзом.

Встреча Рейгана с президентом СССР Михаилом Горбачевым в Женеве и Рейкьявике в середине 1980-х годов была организована при участии Масси. Считается, что именно она научила американского лидера говорить на русском языке фразу "доверяй, но проверяй".

Масси попросила Путина дать ей российский паспорт в мае 2021 года. Она сказала, что сделала очень много для сближения двух стран. Писательница подчеркнула, что гражданство ей нужно для написания книги.

  • В феврале 2019-го в Эстонии департамент полиции и погранохраны уволил сотрудника Нарвского пограничного пункта из-за наличия у него, кроме эстонского гражданства, российского паспорта.
  • В ноябре 2020 года скандальный экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, который с 2013 года проживает в России, подал заявление на получение местного гражданства.
  • В октябре 2021-го экс-депутат Рады Александр Онищенко, которого обвиняют в коррупционных схемах по перепродаже газа в 2013-2016 годах, получил российский паспорт. 

Читайте также: В России упростили выдачу гражданства для "поддержки украинцев"

Яна Катасонова
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паспорт гражданство писательница Михаил Горбачев рональд рейган Сюзанна Масси
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