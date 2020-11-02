Сноуден хочет российское гражданство, но и "остаться американцем"

От гражданства США бывший сотрудник ЦРУ не отказывается

Скандальный экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, который с 2013 года проживает в России, подал заявление на получение местного гражданства. Об этом он сообщил в своем Twitter.

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Решение Сноуден пояснил тем, что не имеет желания быть разлученными со своим сыном: сейчас бывший сотрудник американских спецслужб ожидает рождения первого ребенка.

Также Сноуден отметил, что они с женой "останутся американцами" и будут воспитывать сына "по всем ценностям Америки", включая свободу выражения своего мнения.

По его словам, он "с нетерпением ждет дня, когда сможет вернуться в США, чтобы воссоединиться с семьей".

От гражданства США он не отказывается.

Сноуден живет в России с 2013 года после того, как раскрыл подробности секретных программ разведки, с помощью которых спецслужбы следили за гражданами. В Вашингтоне хотят привлечь его к ответственности и требуют экстрадиции. Власти США хотят отсудить все доходы с продажи его книги "Личное дело", поскольку он не предоставил ее на проверку спецслужбам.

15 сентября 2019-го стало известно, что Сноуден хочет покинуть Россию и получить убежище во Франции.

В августе 2020-го президент США Дональд Трамп заявил, что изучит возможность помилования Сноудена.

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Станислав Стороженко

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