Трамп подумает над помилованием Сноудена

Президент США отмечает, что к Сноудену относятся по-разному, в том числе считают его поступки "очень плохими"

Президент США Дональд Трамп "внимательно изучит" возможность помилования экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который опубликовал данные о слежке американских спецслужб за людьми по всему миру. Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Джерси, передает The New York Times.

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"Есть много людей с разными мнениями. Многие люди думают, что к нему нужно как-то относиться по-другому, а другие думают, что он делал очень плохие вещи. Я собираюсь очень внимательно изучить этот вопрос", - сказал он.

Сноуден живет в России с 2013 года после того, как раскрыл подробности секретных программ разведки, с помощью которых спецслужбы следили за гражданами. В Вашингтоне хотят привлечь его к ответственности и требуют экстрадиции.

15 сентября 2019-го стало известно, что Сноуден хочет покинуть Россию и получить убежище во Франции.

Власти США хотят отсудить все доходы с продажи его книги "Личное дело", поскольку он не предоставил ее на проверку спецслужбам.

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Марк Сировой

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