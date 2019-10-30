Сноуден рассказал, что ЦРУ знает об инопланетянах

Эдвард Сноуден (Фото: PowerfulJRE/Youtube)

У американских спецслужб нет никаких сведений об инопланетянах, заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, сообщает CNN.

"У меня был доступ к сетям АНБ, ЦРУ, военных, всех. Я не смог найти ничего, так что если их (инопланетян - ред.) прячут, они спрятаны чертовски хорошо, даже от людей, которые внутри системы", - сказал Сноуден в подкасте Joe Rogan Experience.

Ранее, в книге "Личное дело", Сноуден также утверждал: "Насколько я могу сказать, инопланетяне никогда не контактировали с Землей, или, по крайней мере, они не контактировали с разведкой США".

Сноуден живет в России с 2013 года после того, как раскрыл подробности секретных программ разведки, с помощью которых спецслужбы следили за гражданами. В Вашингтоне хотят привлечь его к ответственности и требуют экстрадиции.

15 сентября стало известно, что Сноуден хочет покинуть Россию и получить убежище во Франции.

Власти США хотят отсудить все доходы с продажи его книги "Личное дело", поскольку он не предоставил ее на проверку спецслужбам.

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