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Сноуден рассказал, что ЦРУ знает об инопланетянах

Сноуден рассказал, что ЦРУ знает об инопланетянах - Фото
Эдвард Сноуден (Фото: PowerfulJRE/Youtube)
30.10.2019, 07:04

Бывший сотрудник АНБ не нашел в сетях американских спецслужб никаких сведений о контактах с внеземными цивилизациями

У американских спецслужб нет никаких сведений об инопланетянах, заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, сообщает CNN.

"У меня был доступ к сетям АНБ, ЦРУ, военных, всех. Я не смог найти ничего, так что если их (инопланетян - ред.) прячут, они спрятаны чертовски хорошо, даже от людей, которые внутри системы", - сказал Сноуден в подкасте Joe Rogan Experience.

Ранее, в книге "Личное дело", Сноуден также утверждал: "Насколько я могу сказать, инопланетяне никогда не контактировали с Землей, или, по крайней мере, они не контактировали с разведкой США".

  • Сноуден живет в России с 2013 года после того, как раскрыл подробности секретных программ разведки, с помощью которых спецслужбы следили за гражданами. В Вашингтоне хотят привлечь его к ответственности и требуют экстрадиции.
  • 15 сентября стало известно, что Сноуден хочет покинуть Россию и получить убежище во Франции.
  • Власти США хотят отсудить все доходы с продажи его книги "Личное дело", поскольку он не предоставил ее на проверку спецслужбам.

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инопланетяне эдвард сноуден
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