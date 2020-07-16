90 швов на лице. В США шестилетний мальчик спас ​младшую сестру от пса - фото

В США шестилетний Бриджер Уокер спас младшую сестру от нападения немецкой овчарки. Ему на лицо наложили 90 швов

Шестилетний Бриджер Уокер из американского штата Вайоминг заслонил младшую сестру от напавшей собаки. В результате ребенку пришлось наложить 90 швов, сообщает в Instagram родственница мальчика Никки Уокер.

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Как сообщает женщина, 9 июля во время прогулки Бриджер увидел собаку, которая бежала на его сестру. Он преградил путь агрессивному животному: собака вцепилась ему в щеку.

После того как пес несколько раз укусил мальчика за голову, Бриджер схватил сестру за руку и убежал. "Если кому-то и надо было умереть, я подумал, что это должен быть я",— вспоминает Никки слова Бриджера.

Ранения были настолько серьезными, что врачам пришлось наложить на левую сторону лица около 90 швов.

"Сейчас он отдыхает дома. В отличном настроении, может улыбаться, но пока не широко", - написала тетя Бриджера.

Родственники ребенка подчеркивают, что хозяева собаки отнеслись к ситуации "со всем необходимым вниманием и поддержкой".

Тетя поделилась тем, что Бриджер – фанат "Мстителей". Это привлекло внимание одного из главных героев супергеройской саги - Криса Эванса, который исполняет роль Капитана Америки. Он записал видеообращение, в котором отмечает смелость и отвагу ребенка. Семья отмечает, что к мальчику также обращались со словами благодарности и похвалы другие звезды: Энн Хэтэуэй, Марк Руффало, Том Холланд, Хью Джекман, братья Руссо и Робби Амель.



14 февраля в США 5-летний мальчик спас во время пожара сестру и собаку: фото.

Наталия Софиенко

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