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Администрация Байдена закупит 500 млн доз Pfizer для пожертвования всеми миру – WP

09.06.2021, 23:15
Администрация Байдена закупит 500 млн доз Pfizer для пожертвования всеми миру – WP - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Администрация президента США Джо Байдена закупает 500 миллионов доз вакцины от коронавируса Pfizer, которые она хочет пожертвовать всему миру. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на три источника.

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Байден должен объявить о своем плане на встрече G7 в Великобритании на этой неделе. Он сказал журналистам в среду, что речь идет о глобальной стратегии вакцинации.

Белый дом и Pfizer от комментариев отказались.

Ожидается, что вопрос о том, как восполнить пробел в вакцинации и положить конец пандемии, будет в центре внимания саммита G7. 

По данным New York Times, США заплатят за вакцину "некоммерческую" цену. Источники издания сообщили, что первые 200 млн доз распределят в 2021 году, еще 300 млн – к середине 2022 года. Вакцину получат около 100 стран.

  • В конце 2020 года Amnesty International заявила, что обеспеченные государства заказали достаточно доз вакцин от COVID-19 для того, чтобы трижды привить все свое население, если все вакцины-кандидаты будут одобрены к использованию. Бедным странам не хватает вакцин даже для полного охвата медицинских работников и людей из группы риска.
  • 17 мая 2021 года Байден заявил, что его администрация поделится с другими странами еще 20 миллионами доз вакцины от COVID-19 в дополнение к 60 миллионам доз AstraZeneca, которые он уже обещал предоставить к 4 июля. 
Вадим Ребрина
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США вакцинация джо байден коронавирус
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