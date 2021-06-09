Администрация Байдена закупит 500 млн доз Pfizer для пожертвования всеми миру – WP

Администрация президента США Джо Байдена закупает 500 миллионов доз вакцины от коронавируса Pfizer, которые она хочет пожертвовать всему миру. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на три источника.

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Байден должен объявить о своем плане на встрече G7 в Великобритании на этой неделе. Он сказал журналистам в среду, что речь идет о глобальной стратегии вакцинации.

Белый дом и Pfizer от комментариев отказались.

Ожидается, что вопрос о том, как восполнить пробел в вакцинации и положить конец пандемии, будет в центре внимания саммита G7.

По данным New York Times, США заплатят за вакцину "некоммерческую" цену. Источники издания сообщили, что первые 200 млн доз распределят в 2021 году, еще 300 млн – к середине 2022 года. Вакцину получат около 100 стран.

В конце 2020 года Amnesty International заявила, что обеспеченные государства заказали достаточно доз вакцин от COVID-19 для того, чтобы трижды привить все свое население, если все вакцины-кандидаты будут одобрены к использованию. Бедным странам не хватает вакцин даже для полного охвата медицинских работников и людей из группы риска.

17 мая 2021 года Байден заявил, что его администрация поделится с другими странами еще 20 миллионами доз вакцины от COVID-19 в дополнение к 60 миллионам доз AstraZeneca, которые он уже обещал предоставить к 4 июля.

Вадим Ребрина

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