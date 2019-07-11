Администрация США готовится к вмешательству России в выборы

Кристофер Рэй (фото - EPA)

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс, директор ФБР США Кристофер Рэй и другие чиновники провели закрытый брифинг, на которых обсудили возможное вмешательство России в американские президентские выборы в 2020 году. Об этом сообщает Голос Америки.

Брифинг провели по просьбе демократов, которые выступают за принятие закона, "призванного помешать России и другим иностранным противникам вмешиваться в американскую политическую систему".

Как сообщает издание, демократы считают, что необходимо принять срочные меры для защиты от российского вмешательства в 2020 году.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер сказал, что секретный брифинг был важным, но "ни в коей мере не достаточным".

В феврале 2018 года США предъявили 13 гражданам России официальные обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016-го. В Сенате США подтвердили вмешательство РФ.

Читайте также: В США рассекретили часть доклада о влиянии РФ на выборы в 2016-ом