Аэропорт Орли в Париже второй день подряд отменяет сотни рейсов из-за сбоя

Аэропорт Орли (Иллюстративное фото: TERESA SUAREZ/EPA)

Аэропорт Париж-Орли второй день подряд отменяет и задерживает сотни рейсов из-за сбоя в системе управления воздушным движением. Ограничения касаются как отправки, так и приема самолетов. Об этом сообщает France24.

Сбой произошел в воскресенье, 19 мая. В первый день аэропорт был вынужден отменить около 40% рейсов. В понедельник проблема все еще не была полностью устранена, что привело к отмене около 15% рейсов. Остальные рейсы вылетали с задержками.

Управление гражданской авиации Франции не предоставило подробностей относительно сбоя, вызвавшего нарушение воздушного сообщения. По данным собеседника телеканала, в аэропорту произошел "сбой радара".

Задержки затронули тысячи пассажиров, некоторые из них уже сидели в самолетах, но вынуждены были выйти.

Аэропорт Париж-Орли обслуживает внутренние и международные рейсы, в частности, в большинство европейских стран и Соединенные Штаты.

Согласно данным, опубликованным оператором Aeroport de Paris, в прошлом году аэропортом Париж-Орли воспользовались более 33 миллионов пассажиров. Это второй по объему пассажиропотока аэропорт Франции после аэропорта Париж-Шарль-де-Голль.