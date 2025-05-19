Аэропорт Орли в Париже второй день подряд отменяет сотни рейсов из-за сбоя
Аэропорт Орли (Иллюстративное фото: TERESA SUAREZ/EPA)

Аэропорт Париж-Орли второй день подряд отменяет и задерживает сотни рейсов из-за сбоя в системе управления воздушным движением. Ограничения касаются как отправки, так и приема самолетов. Об этом сообщает France24.

Сбой произошел в воскресенье, 19 мая. В первый день аэропорт был вынужден отменить около 40% рейсов. В понедельник проблема все еще не была полностью устранена, что привело к отмене около 15% рейсов. Остальные рейсы вылетали с задержками.

Управление гражданской авиации Франции не предоставило подробностей относительно сбоя, вызвавшего нарушение воздушного сообщения. По данным собеседника телеканала, в аэропорту произошел "сбой радара".

Задержки затронули тысячи пассажиров, некоторые из них уже сидели в самолетах, но вынуждены были выйти.

Аэропорт Париж-Орли обслуживает внутренние и международные рейсы, в частности, в большинство европейских стран и Соединенные Штаты.

Согласно данным, опубликованным оператором Aeroport de Paris, в прошлом году аэропортом Париж-Орли воспользовались более 33 миллионов пассажиров. Это второй по объему пассажиропотока аэропорт Франции после аэропорта Париж-Шарль-де-Голль.

  • 21 марта лондонский аэропорт Хитроу объявил о закрытии на весь день из-за "значительного отключения электроэнергии".
  • 7 мая по меньшей мере 60 000 пассажиров испытывали проблемы с авиаперелетами из-за массовых задержек и отмены более 350 рейсов российских авиакомпаний на фоне непрерывных атак беспилотников.
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