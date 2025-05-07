В России более 60 000 пассажиров застряли в аэропортах из-за атаки дронов

Российский аэропорт (Фото: Денис Казанский, Telegram)

По меньшей мере, у 60 000 пассажиров были проблемы с авиаперелетами из-за массовых задержек и отмены более 350 рейсов российских авиакомпаний на фоне непрерывных атак беспилотников. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным организации, больше всего ограничений пришлось на 6 мая. В связи с угрозой атак дронов были временно закрыты московские аэропорты – Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

Также сообщается об ограничениях в работе аэропортов Сочи (вечером), Казани (ночью), а также Кирова и Нижнекамска (утром 7 мая).

"Нет шансов, что сбой в работе гражданской авиации просто закончится тем, что все борта, полетевшие на запасные аэродромы, вернутся "в родную гавань". Эта задержка спровоцирует следующие задержки по принципу домино", – заявили в организации, призвав пассажиров проверять актуальные данные о своих рейсах.

3 мая россияне пожаловались на атаку дронов и безэкипажных катеров на Краснодарский край.

4 мая в Брянской области загорелся завод "Стрела", работающий на ВПК России. Разрушены производственные и административные здания.

В ночь на 5 мая российскую столицу Москву якобы пытались атаковать неизвестные дроны.