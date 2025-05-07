У Росії понад 60 000 пасажирів застрягли в аеропортах через атаку дронів
Російський аеропорт (Фото: Денис Казанський, Telegram)

Щонайменше 60 000 пасажирів мали проблеми з авіаперельотами через масові затримки та скасування понад 350 рейсів російських авіакомпаній на тлі безперервних атак безпілотників. Про це повідомляє Асоціація туроператорів Росії.

За даними організації, найбільше обмежень припало на 6 травня. У зв’язку з загрозою атак дронів були тимчасово зачинені московські аеропорти – Внуково, Жуковський, Домодєдово і Шереметьєво.

Також повідомляється про обмеження в роботі аеропортів Сочі (увечері), Казані (вночі), а також Кірова і Нижньокамська (вранці 7 травня).

"Немає шансів, що збій у роботі цивільної авіації просто закінчиться тим, що всі борти, які полетіли на запасні аеродроми, повернуться "в рідну гавань". Ця затримка спровокує наступні затримки за принципом доміно", – заявили в організації, закликавши пасажирів перевіряти актуальні дані про свої рейси.

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