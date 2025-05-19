Аеропорт Орлі в Парижі другий день поспіль скасовує сотні рейсів через збій

Аеропорт є другим за обсягом пасажиропотоку у Франції

Аеропорт Орлі (Ілюстративне фото: TERESA SUAREZ/EPA

Аеропорт Париж-Орлі другий день поспіль скасовує та затримує сотні рейсів через збій у системі управління повітряним рухом. Обмеження стосуються як відправлення, так і приймання літаків. Про це повідомляє France24.

Збій стався в неділю, 19 травня. У перший день аеропорт був змушений скасувати близько 40% рейсів. У понеділок проблема все ще не була повністю усунена, що призвело до скасування близько 15% рейсів. Інші рейси відправлялися із затримками.

Управління цивільної авіації Франції не надало подробиць щодо збою, що спричинив порушення повітряного сполучення. За даними співрозмовника телеканалу в аеропорту, стався "збій радара".

Затримки торкнулися тисяч пасажирів, деякі з них уже сиділи в літаках, але змушені були вийти.

Аеропорт Париж-Орлі обслуговує внутрішні й міжнародні рейси, зокрема до більшості європейських країн і Сполучених Штатів.

Згідно з даними, опублікованими оператором Aeroport de Paris, минулого року аеропортом Париж-Орлі скористалися понад 33 мільйони пасажирів. Це другий за обсягом пасажиропотоку аеропорт Франції після аеропорту Париж-Шарль-де-Голль.