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AFP: США выведут часть военных из Германии – перебросят поближе к России

AFP: США выведут часть военных из Германии – перебросят поближе к России - Фото
Пентагон (Фото: pixabay.com)
28.06.2020, 18:19

Источники AFP в Пентагоне сообщили, что американских военных из Германии перебросят в Восточную Европу

Министр обороны США Марк Эспер представит президенту Дональду Трампу варианты вывода тысяч американских военнослужащих из Германии, многие из которых будут переброшены в Восточную Европу, заявили в Пентагоне. Об этом сообщает AFP.

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По словам двух высокопоставленных представителей Пентагона, план предусматривает сокращение постоянно присутствующих 25 000 американских военных в Германии на 9500 человек.

По словам источников AFP, часть из этих 9500 военнослужащих вернутся в США, а других переведут в страны Восточной Европы.

Эти изменения, по словам представителей Пентагона, должны стать предупреждением российскому президенту Владимиру Путину, чьи военные амбиции подтверждаются аннексией украинского Крыма.

Сообщается, что собеседники агентства не уточнили, в какую именно из европейских стран могут быть переброшены военные из Германии, однако Трамп, встречаясь в среду с польским президентом Анджеем Дудой, говорил об американском присутствии в Польше.

Отмечается, что до настоящего времени, в моменты обострения отношений с Москвой, Североатлантический альянс перебрасывал войска к близким в Россию стран только временно. Но теперь США видят в аннексии Крыма и продолжающемся конфликте на востоке Украины возможность освободиться от прежних обязательств, пишет AFP.

Один из источников в Пентагоне сообщил, что переброска военнослужащих будет проводиться на основе двусторонних соглашений между США и странами-партнерами, а не под эгидой НАТО.

По словам собеседника AFP, новая возможная система ротации обеспечивает большую гибкость и высокий уровень непредсказуемости, что делает ее серьезным сигналом для России.

  • 17 июня сообщалось, что НАТО принял решение о мерах, которые будут приняты альянсом в ответ на наращивание Россией количества ядерных ракет. Североатлантический альянс будет противостоять РФ в ядерной сфере, но не станет копировать ее действия.

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Наталия Медведева
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