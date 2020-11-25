Актер Клуни раскритиковал Орбана – правительство Венгрии обвинило его в связях с Соросом

Актер Джордж Клуни назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана примером "гнева и ненависти в мире", посчитав его высказывания глупыми. В правительстве Венгрии заявили, что актер озвучил послание финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Спикер информационного центра венгерского правительства Орс Фаркаш заявил, что известный финансист пытается дискредитировать правительство Венгрии.

"Сорос использует любую возможность для нападения на венгерское правительство. Разочаровывает то, что существуют актеры, воюющие на стороне Сороса", – сказал он.

Министр иностранных дел страны Петер Сийярто считает, что актер "довольно ограниченно" знает историю и политику.

Джордж Клуни подтвердил интернет-изданию 24.hu, что встречался с Соросом. Однако это было только один раз на заседании ООН.

"Я также однажды встретил его сына Алекса на мероприятии в Давосе ... так что пропагандистская машина Орбана врет", – добавил Клуни.

Читайте также: Венгрия и Польша блокируют бюджет ЕС – странам грозит потеря десятков миллиардов евро

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.