Актера, умершего 64 года назад, "воскресят" для нового фильма

Джеймс Дин (Фото - скриншот из видео)

Режиссеры фильма "В поисках Джека", являющегося адаптацией романа Гарета Крокера о собаках, которые были брошены во Вьетнаме в разгар боевых действий, "воскресят" при помощи компьютерной графики актера Джеймса Дина, который погиб в 1955 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам Антона Эрнста, одного из режиссеров фильма, никто из живых актеров не способен воплотить этот образ лучше, чем Дин. Права на использование образа погибшего актера компания Magic City Films приобрела у его семьи.

Съемки "В поисках Джек" начнутся в этом месяце, а выход фильма запланирован на 2020 год. Кроме Джеймса Дина, остальные роли сыграют живые актеры. Создатели уверены, что технология СGI, которую используют на экране, затем будет опробована и на других известных личностях.

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