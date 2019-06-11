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11.06.2019, 13:23

Акции протеста в Казахстане: есть задержания

Акции протеста в Казахстане: есть задержания - Фото
Фото: EPA

Задержания прошли в двух городах страны

В Казахстане правоохранители задержали около 700 человек за участие в митингах. Об этом сообщает Nur.kz.

"По двум городам (Алматы и Нур-Султан, - ред.) в первый день задержано 500 человек, во второй день получается около 200. В первый день около 400 было привлечены к ответственности, во второй день - около 150", - сказал официальный представитель министерства внутренних дел Казахстана Нурдильда Ораз.

Он опроверг информацию о том, что были задержания и в других городах Казахстана.

"Нет, такой информации нет", - отметил он.

В день голосования проходили акции протеста в Алма-Ате, Нур-Султане и Шымкенте. В МВД Казахстана рассказали, что правоохранители задержали около 500 человек.

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Теги: акция протеста, задержания, казахстан
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