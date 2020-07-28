Американец купил Lamborghini на антикоронавирусную госпомощь: ему грозит тюрьма

В Майами мужчина купил себе новенький спорткар на деньги от государства, выделенные в качестве помощи для пострадавших от коронавируса

Житель американского штата Флорида воспользовался государственной программой помощи для пострадавших от пандемии коронавируса, чтобы купить спорткар Lamborghini Huracan 2020 года за $318 000. Теперь ему грозит 30 лет тюрьмы. Об этом сообщает Департамент юстиции США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

29-летний житель Майами Дэвид Хайнс попросил у банков льготные кредиты на выплату зарплат своим сотрудникам. Он подал заявки на получение $13,5 млн от имени различных компаний. Финансовое учреждение одобрило и профинансировало приблизительно $3,9 млн.

После получения денег Хайнс купил себе Lamborghini Huracan 2020 года за $318 000, зарегистрировав его на свое имя. Он не выплачивал заработную плату, на которую он попросил кредит, однако совершал покупки в "роскошных магазинах и на курортах" Майами-Бич.

Правоохранители уже арестовали его авто и $3,4 млн. Подозреваемому грозит 30 лет тюрьмы.

Вчера сообщалось, что в США пара пришла в магазин в масках со свастикой, теперь им на год запретили посещение магазинов сети.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.