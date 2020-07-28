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Американец купил Lamborghini на антикоронавирусную госпомощь: ему грозит тюрьма

28.07.2020, 11:15
Американец купил Lamborghini на антикоронавирусную госпомощь: ему грозит тюрьма - Фото
Lamborghini Huracan (Фото - скриншот из видео - YouTube)

В Майами мужчина купил себе новенький спорткар на деньги от государства, выделенные в качестве помощи для пострадавших от коронавируса

Житель американского штата Флорида воспользовался государственной программой помощи для пострадавших от пандемии коронавируса, чтобы купить спорткар Lamborghini Huracan 2020 года за $318 000. Теперь ему грозит 30 лет тюрьмы. Об этом сообщает Департамент юстиции США.

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29-летний житель Майами Дэвид Хайнс попросил у банков льготные кредиты на выплату зарплат своим сотрудникам. Он подал заявки на получение $13,5 млн от имени различных компаний. Финансовое учреждение одобрило и профинансировало приблизительно $3,9 млн. 

После получения денег Хайнс купил себе Lamborghini Huracan 2020 года за $318 000, зарегистрировав его на свое имя. Он не выплачивал заработную плату, на которую он попросил кредит, однако совершал покупки в "роскошных магазинах и на курортах" Майами-Бич. 

Правоохранители уже арестовали его авто и $3,4 млн. Подозреваемому грозит 30 лет тюрьмы. 

  • Вчера сообщалось, что в США пара пришла в магазин в масках со свастикой, теперь им на год запретили посещение магазинов сети. 
Владислав Сердюк
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