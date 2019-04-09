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09.04.2019, 06:37

Американские военные понесли крупные потери в Афганистане

Американские военные понесли крупные потери в Афганистане - Фото
Фото: пресс-служба Resolute Support

Террористы атаковали авиабазу Баграм под Кабулом на заминированном автомобиле. Погибли четверо.

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У американского военного контингента в Афганистане - большие разовые потери в период вне активной фаны наземного противостояния с местными радикалами. Вчера под вечер, 8 апреля, при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля погибли трое бойцов армии США и один подрядчик, пишет пресс-служба афганской миссии НАТО Resolute Support.

Ранения получили еще трое американских граждан.

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Нападение произошло около ворот на авиабазу Баграм в провинции Парван на север от столицы Кабула.

По традиции ответственность за теракт взяло на себя исламистское движение Талибан, пишет ресурс Tolo News. Так, как это принято у спикеров талибов, они завысили потери противника, заявив о "более 10 убитых американцах" и "двух унитоженных танках".

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Теги: афганистан, теракт, талибан, потери, баграм
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