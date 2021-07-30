UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Американского моряка обвинили в поджоге военного корабля США стоимостью $1 млрд

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2021, 09:48
Американского моряка обвинили в поджоге военного корабля США стоимостью $1 млрд - Фото
Пожар на корабле ВМС США USS Bonhomme Richard (скриншот видео U.S. Navy, YouTube)

Американского моряка обвиняют в поджоге военного корабля USS Bonhomme Richard стоимостью $1 млрд. В результате пожара, который произошел у пристани в Сан-Диего, корабль был выведен из эксплуатации, сообщает BBC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Представитель ВМС США Шон Робертсон не назвал имени обвиняемого в поджоге моряка, однако сказал, что он был членом экипажа USS Bonhomme Richard.

По словам Робертсона, в ходе расследования собрали достаточно доказательств, чтобы начать предварительные слушания по делу.

Журналисты отмечают, что стоимость USS Bonhomme Richard составляла порядка $1 млрд. Это был один из немногих десантных кораблей США, с борта которых мог взлетать истребитель F-35 Joint Strike Fighter.

Он получил сильные повреждения во время пожара, расплавленная алюминиевая надстройка изогнулась под углом 45 градусов. Корабль решили вывести из эксплуатации и утилизировать, так как восстановление было бы очень дорогим.

Во время пожара пострадали не менее 40 военных и 23 гражданских.

Читайте также: В США бывшего спецназовца арестовали по обвинению в шпионаже в пользу России

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
USS Bonhomme Richard корабль вмс сша поджог моряк пожар
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 