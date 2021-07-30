Американского моряка обвинили в поджоге военного корабля США стоимостью $1 млрд

Американского моряка обвиняют в поджоге военного корабля USS Bonhomme Richard стоимостью $1 млрд. В результате пожара, который произошел у пристани в Сан-Диего, корабль был выведен из эксплуатации, сообщает BBC News.

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Представитель ВМС США Шон Робертсон не назвал имени обвиняемого в поджоге моряка, однако сказал, что он был членом экипажа USS Bonhomme Richard.

По словам Робертсона, в ходе расследования собрали достаточно доказательств, чтобы начать предварительные слушания по делу.

Журналисты отмечают, что стоимость USS Bonhomme Richard составляла порядка $1 млрд. Это был один из немногих десантных кораблей США, с борта которых мог взлетать истребитель F-35 Joint Strike Fighter.

Он получил сильные повреждения во время пожара, расплавленная алюминиевая надстройка изогнулась под углом 45 градусов. Корабль решили вывести из эксплуатации и утилизировать, так как восстановление было бы очень дорогим.

Во время пожара пострадали не менее 40 военных и 23 гражданских.

12 июля 2020-го на американском корабле USS Bonhomme Richard произошел пожар, который позже привел к взрыву. Корабль был пришвартован в Сан-Диего, Калифорния.

USS Bonhomme Richard тушили четыре дня. Смотрите видео, как проседал корабль из-за поступающей на борт воды.

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Марк Сировой

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