Огромный горящий десантный корабль ВМС США просел из-за поступающей воды – видео

Американский десантный корабль USS Bonhomme Richard, который вторые сутки горит на базе флота США в Сан-Диего, осел из-за поступления на борт поливочной воды для тушения огня. Об этом рассказали на брифинге ВМС США о ситуации.

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В попытках погасить пламя и очаги горения используются пожарные суда и три вертолета со сбросом воды.

По словам представителя американского флота, пожарные следят за балансом боевого 255-метрового корабля, у которого от огня сильно пострадали мостик и мачта.

Подтверждено уже, что возгорание произошло в грузовом трюме на нижней палубе Deep V, сейчас горение распространилось на многие отсеки. На борту все еще находится около 3000 тонн топлива на палубе ниже той, которая горит.

По данным военных медиков, в пожаре пострадали 59 человек (36 моряка и 23 гражданских).

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Видео: U.S. Navy, WHAS11