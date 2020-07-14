Огромный горящий десантный корабль ВМС США просел из-за поступающей воды – видео

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Боевой корабль типа Wasp USS Bonhomme Richard (LHD-6) - представитель серии самых крупных десантных судов в мире для высадки сухопутных войск

Американский десантный корабль USS Bonhomme Richard, который вторые сутки горит на базе флота США в Сан-Диего, осел из-за поступления на борт поливочной воды для тушения огня. Об этом рассказали на брифинге ВМС США о ситуации.

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В попытках погасить пламя и очаги горения используются пожарные суда и три вертолета со сбросом воды.

По словам представителя американского флота, пожарные следят за балансом боевого 255-метрового корабля, у которого от огня сильно пострадали мостик и мачта.

Подтверждено уже, что возгорание произошло в грузовом трюме на нижней палубе Deep V, сейчас горение распространилось на многие отсеки. На борту все еще находится около 3000 тонн топлива на палубе ниже той, которая горит.

  • По данным военных медиков, в пожаре пострадали 59 человек (36 моряка и 23 гражданских).
  • В октябре 2019 года Украина безвозмездно получила от США катера класса Island. В 2021-м ВМС планируют получить еще три катера такого класса.

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Видео: U.S. Navy, WHAS11 

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Теги: пожар, вмс сша, корабль, Bonhomme Richard
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