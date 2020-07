На корабле ВМС США произошел взрыв: есть раненые – видео

В Сан-Диего на корабле Военно-морских сил США USS Bonhomme Richard произошел пожар, который позже привел к взрыву. Об этом сообщает NBC News San Diego со ссылкой на надводные ВМС и спикера базы флота в Сан-Диего Кришну Джексон.

Отмечается, что в момент пожара на борту десантного корабля находились около 160 человек, весь экипаж смог высадиться. Пострадали 18 моряков: им оказана медицинская помощь, угрозе жизни нет.

Над тушением возгорания продолжают трудиться как федеральные, так и местные спасатели.

Video of the USS Bonhomme Richard shot from SDFD copter 3. #shipfire pic.twitter.com/tYluuN5pii