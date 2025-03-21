Аналитик Семиволос назвал сценарии развития ситуации с протестами в Турции

Несмотря на запрет и препятствия, жители Стамбула вышли на протест (Фото: EPA-EFE/ERDEM SAHIN)

Наиболее вероятный сценарий развития ситуации с протестами в Турции состоит в том, что оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) все же выдвинет кандидатуру арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу на пост кандидата в президенты, а протесты будут продолжаться. Такое мнение высказал в комментарии LIGA.net директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"Все рассчитывают, что дальше будет общественное сопротивление, что оппозиция сможет воспользоваться протестами и заставит власть отступить. Если нет, Имамоглу не зарегистрируют в качестве кандидата в президенты на возможных предстоящих досрочных выборах, и власть будет придираться к формальностям, чтобы не допустить его к выборам", – говорит Семиволос.

Власти прекрасно понимают риски и будут делать все, чтобы не допустить длительных массовых протестов, считает Семиволос. Также Эрдоган рассчитывает на споры внутри НРП, чтобы переориентировать партию на борьбу за Имамоглу вместо того, чтобы готовиться к выборам.

Турция президента Реджепа Эрдогана все более авторитарная и консервативная, с возрастающей ролью религии. В этом смысле она идет в тренде мировой политики, сказал Семиволос. В то же время страна пытается играть роль регионального лидера.

18 марта прокуратура Турции задержала Имамоглу по подозрению в коррупции и поддержке терроризма. Имамоглу обвинил власть в запугивании и противоправных действиях.

Задержание привело к кризису на турецких финансовых рынках. Государственные банки были вынуждены продать около $8 млрд, чтобы поддержать упавшую до рекордно низкого уровня турецкую лиру.

Турцию всколыхнули протесты. Власти ограничили доступ к соцсетям – X, YouTube, Instagram и TikTok.