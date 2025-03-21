Аналітик Семиволос назвав сценарії розвитку ситуації з протестами у Туреччині

Арешт Імамоглу та зняття його з виборів означають зростання авторитаризму в Туреччині – аналітик Семиволос

Попри заборону і перешкоди, жителі Стамбула вийшли на протест (Фото: EPA-EFE/ERDEM SAHIN)

Найімовірніший сценарій розвитку ситуації з протестами в Туреччині полягає в тому, що опозиційна Народно-республіканська партія (НРП) все ж висуне кандидатуру арештованого мера Стамбула Екрема Імамоглу на пост кандидата в президенти, а протести триватимуть. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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"Усі розраховують, що далі буде громадський спротив, що опозиція зможе скористатися протестами і змусить владу відступити. Якщо ні, Імамоглу не зареєструють як кандидата в президенти на можливих майбутніх дострокових виборах, і влада буде чіплятися до формальностей, щоб не допустити його до виборів", – каже Семиволос.

Влада чудово розуміє ризики й робитиме все, щоб не допустити тривалих масових протестів, вважає Семиволос. Також Ердоган розраховує на суперечки всередині НРП, щоб переорієнтувати партію на боротьбу за Імамоглу замість того, щоб готуватися до виборів.

Туреччина президента Реджепа Ердогана дедалі більш авторитарна і консервативна, з дедалі більшою роллю релігії. У цьому сенсі вона йде в тренді світової політики, сказав Семиволос. Водночас країна пробує відігравати роль регіонального лідера.

18 березня прокуратура Туреччини затримала Імамоглу за підозрою у корупції та підтримці тероризму. Імамоглу звинуватив владу в залякуванні та протиправних діях.

Затримання призвело до кризи на турецьких фінансових ринках. Державні банки були змушені продати близько $8 млрд, щоб підтримати турецьку ліру, яка впала до рекордно низького рівня.

Туреччину сколихнули протести. Влада обмежила доступ до соцмереж – X, YouTube, Instagram та TikTok.