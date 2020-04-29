Антирекорд. В России от коронавируса умерло более 100 человек за сутки

В России за сутки зафиксированно 108 летальных случаев COVID-19, это наибольший рост умерших с начала пандемии. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом.
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На 10:45 29 апреля в России подтверждено 99 399 случаев COVID-19, 10 286 человек выздоровело, 972 - умерли.
За прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество смертей от инфекции с начала пандемии - 108. В Москве от болезни скончались 67 человек, в Московской области - 16. Всего в Москве и области более 61 000 заболевших и 636 умерших.
Россия включает в свою статистику оккупированный Крым, там 79 заболевших COVID-19, летальных случаев не зафиксировано.
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