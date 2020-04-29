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Антирекорд. В России от коронавируса умерло более 100 человек за сутки

Антирекорд. В России от коронавируса умерло более 100 человек за сутки - Фото
Санкт-Петербург, Покровская больница. Скорые доставляют пациентов (Фото - Анатолий Мальцев, EPA)
29.04.2020, 11:21

За сутки в России умерло от COVID-19 108 человек, всего по официальным данным в стране 972 летальных случая

В России за сутки зафиксированно 108 летальных случаев COVID-19, это наибольший рост умерших с начала пандемии. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом.

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На 10:45 29 апреля в России подтверждено 99 399 случаев COVID-19, 10 286 человек выздоровело, 972 - умерли.

За прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество смертей от инфекции с начала пандемии - 108. В Москве от болезни скончались 67 человек, в Московской области - 16. Всего в Москве и области более 61 000 заболевших и 636 умерших.

Россия включает в свою статистику оккупированный Крым, там 79 заболевших COVID-19, летальных случаев не зафиксировано.

  • На утро 29 апреля в мире заболели COVID-19 3 138 369 человек, 217 983 умерли, 955 811 выздоровели.
  • На 9:00 29 апреля в Украине зафиксировали 9866 случаев заражения коронавирусом, 250 пациентов умерли, выздоровели 1103 человека.

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Денис Юдин
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