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"Аппетит к власти". ЕС призвали не тревожиться, а решать проблемы

"Аппетит к власти". ЕС призвали не тревожиться, а решать проблемы - Фото
Жосеп Боррель (Фото: EPA)
16.02.2020, 23:42

Представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жосеп Боррель призвал Евросоюз к активной деятельности

Брюссель должен не просто выражать озабоченность по поводу международных кризисов, но и активно участвовать в их решении, иначе его внешняя политика так и останется парализованной. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жосеп Боррель, передает Reuters.

"Европа должна развить аппетит к власти", – сказал он во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, уточнив, что речь идет не только о военной мощи.

Боррель отметил, что Евросоюз – крупнейший в мире торговый блок, но не может высказываться по внешней политике, поскольку эти вопросы должны согласовываться со всеми его членами. Мнения страны ЕС во многом различаются, начиная с отношения к ситуации в Ливии и заканчивая Венесуэлой.

"Мы должны иметь возможность действовать..., а не ежедневно публиковать комментарии, выражая беспокойство, – сказал он. – Если нет единства, то должно действовать имеющееся большинство".

14-16 февраля в Мюнхене проходила 56-я конференция по безопасности. В ней приняли участие около 600 почетных гостей, включая почти 40 глав государств и правительств, а также более 100 министров иностранных дел и обороны.

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