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11.06.2019, 17:29

Арест журналиста Медузы. Дело закрыли

Арест журналиста Медузы. Дело закрыли - Фото
Иван Голунов (фото - meduza.io)

Понесут ли российские силовики ответственность за свои действия, не уточняется

В России силовики закрыли уголовное дело специального корреспондента издания Медуза Ивана Голунова. Об этом объявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, передает Медуза.

Отмечается, что дело прекращено в связи с недоказанностью вины. Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста до конца дня сегодня, 11 июня.

Понесут ли российские силовики ответственность за незаконные действия, не уточняется.

6 июня в Москве Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Статья УК РФ предусматривает 10-20 лет тюрьмы. Коллеги Голунова связывают арест с его профессиональной деятельностью: журналист - профессиональный расследователь, занимается чувствительными для власти и теневого бизнеса темами. Ранее получал множество угроз.

8 июня Никулинский районный суд Москвы отправил Голунова под домашний арест на два месяца.

10 июня три ведущие прокремлевские деловые газеты России - Ведомости, Коммерсант и РБК - вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста-расследователя.

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Теги: журналист, арест, Медуза, Иван Голунов
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