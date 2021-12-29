Армия Польши получит 100 военных беспилотников
Министерство национальной обороны Польши подписало контракт на поставку 100 военных беспилотников. Об этом сообщает Польское радио.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Армия Польши получит беспилотные летательные комплексы, которые будут оснащены электрооптическими боеголовками.
Как отмечается, благодаря новым беспилотникам военные смогут дистанционно вести разведку местности, выявлять угрозы и координировать цели.
Министр нацобороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что сегодня беспилотники очень нужны каждой армии, даже в мирное время.
Он отметил, что БПЛА будут взаимодействовать с артиллерией – в частности, с пушками-гаубицами "Краб", которые недавно получили польские военные.
Беспилотники будет производить польский консорциум с заводами в Лодзи и Быдгоще.
Это будут БПЛА с низким уровнем шума, которые смогут непрерывно летать в течение трех часов на расстояние до 35 километров.
Вместе с беспилотниками польская армия получит материально-техническое обеспечение – наземные станции управления и терминалы данных.
Вся система получила кодовое название Wizjer. Поставка нового оборудования намечена на 2024-2027 годы.
- 8 ноября 2021 года мигранты из ближневосточных стран, свезенные к польско-беларуской границе, попытались нелегально попасть на территорию Евросоюза, они разбили у пропускного пункта Кузница лагерь.
- 16 ноября 2021 года во время попыток штурма мигрантами границы Польши с Беларусью пострадали семеро польских полицейских и один военнослужащий.
- 16 декабря 2021 года около 70 мигрантов из Беларуси пытались прорваться через границу на территорию Польши, несколько польских солдат получили ранения.
Комментарии