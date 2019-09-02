Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Артиллерия РФ случайно обстреляла село у границы с Китаем: росСМИ

Артиллерия РФ случайно обстреляла село у границы с Китаем: росСМИ - Фото
Скриншот из видеозаписи в городе Борзя
02.09.2019, 11:25

По информации местных изданий и из соцсетей известно, что снаряды разорвались в нескольких сотнях метров от жилых домов

Вечером 30 августа во время учений на полигоне Борзя-Новая российская армия случайно ударила из артиллерии в направлении местного села Новоборзинское на границе с Китаем и Монголией. Об этом пишет региональное издание Вечорка.

Как пишет издание, "военные получили неправильные координаты, обстреляли Новоборзинское. Люди сидят без окон – они повылетали".

"Танки ездят рядом с домами, собаки лают и дети боятся... Напротив нас за сопками полигон... Потом приехали военные... и слова военного меня привели в шок - он сказал: "Бывает". Как бывает, а если попало бы в людей?" - пишет в местном паблике "Аноним Армия" жительница села.

"Все выскочили из домов, закричали "эвакуация", - рассказала еще одна местная жительница.

Сегодня, 2 сентября, оккупационная армия России в Донбассе смертельно ранила бойца Вооруженных Сил Украины.

Читайте также: Марчук: Выборы в Донбассе возможны не ранее, чем через три-четыре года после войны

Напишите нам
армия России забайкалье
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 