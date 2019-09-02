Артиллерия РФ случайно обстреляла село у границы с Китаем: росСМИ

Вечером 30 августа во время учений на полигоне Борзя-Новая российская армия случайно ударила из артиллерии в направлении местного села Новоборзинское на границе с Китаем и Монголией. Об этом пишет региональное издание Вечорка.
Как пишет издание, "военные получили неправильные координаты, обстреляли Новоборзинское. Люди сидят без окон – они повылетали".
"Танки ездят рядом с домами, собаки лают и дети боятся... Напротив нас за сопками полигон... Потом приехали военные... и слова военного меня привели в шок - он сказал: "Бывает". Как бывает, а если попало бы в людей?" - пишет в местном паблике "Аноним Армия" жительница села.
"Все выскочили из домов, закричали "эвакуация", - рассказала еще одна местная жительница.
Сегодня, 2 сентября, оккупационная армия России в Донбассе смертельно ранила бойца Вооруженных Сил Украины.
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