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14.06.2019, 21:48

Атака на танкеры. Генсек ООН хочет независимого расследования

Атака на танкеры. Генсек ООН хочет независимого расследования - Фото
Антониу Гутерреш (фото – twitter.com/antonioguterres)

Гутерреш добавил, что ООН осуждает нападения в Оманском заливе

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш в беседе с журналистами призвал провести независимое расследование и выяснить все обстоятельств инцидента с атакой на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Об этом сообщает Голос Америки.

Гутерреш добавил, что ООН осуждает нападения.

В то же время Ахмед Абуль Гейт, глава Лиги арабских государств, призвал Иран изменить свой политический курс. Он сказал об этом после того, как США обвинили Тегеран в проведении атаки на танкеры.

13 июня два танкера в Оманском проливе, один из которых принадлежит японской компании, другой – норвежской, были предположительно атакованы с помощью торпед или магнитных мин. Экипажи обоих судов эвакуированы, никто не пострадал.

США инициировали закрытое заседание Совета безопасности ООН.

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Теги: Оманский залив, танкер, антониу гутерреш, ООН
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