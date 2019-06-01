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01.06.2019, 19:51

Авария катера в Будапеште: суд арестовал капитана-украинца

Авария катера в Будапеште: суд арестовал капитана-украинца - Фото
Фото: EPA

Юрий Ц. из Одессы взят под арест на один месяц

Суд в столице Венгрии Будапеште постановил взять под арест гражданина Украины - капитана круизного судна, столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае, в результате чего погибли по меньшей мере семь пассажиров катера. Об этом сообщает Радио Свобода.

По решению суда, 64-летний капитан, которого называют Юрий Ц. из Одессы, взят под арест сроком на один месяц. По словам его адвоката, суд также установил возможность выйти на свободу под залог, но прокуратура сразу обжаловала этот пункт, потому капитан остается под стражей.

Сообщается, что 1 июня ему предъявили обвинение, но не уточняется, какое именно.

Капитан, которого задержали 30 мая, на следующий день после аварии, сначала для допроса по делу о создании угрозы водному движению, повлекшей многочисленные смерти, отрицает какую-либо вину.

Пока еще не ясно, что стало причиной аварии, в ходе которой 135-метровое судно под командованием капитана-украинца столкнулось со значительно меньшим катером, который затонул. В результате погибли по меньшей мере семь туристов из Южной Кореи, гибель которых подтверждена. До сих пор считаются пропавшими без вести еще 19 южнокорейцев и двое венгров; скорее всего, все они погибли. Поиски пропавших или их тел усложняет высокая вода и быстрое течение на Дунае после длительных дождей. Выжили в аварии семь южнокорейских туристов.

Компания-владелец судна, которым командовал украинец, Viking Cruises из Швейцарии, заявила, что сотрудничает с расследованием.

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Теги: будапешт, дунай, катер, авария
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