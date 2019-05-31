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31.05.2019, 09:33

Авария катера в Будапеште: капитана-украинца арестовали

Авария катера в Будапеште: капитана-украинца арестовали - Фото
Фото: EPA

64-летнего украинца допросили сотрудники полиции

Венгерская полиция арестовала капитана-украинца судна, которое врезалось в катер с туристами в Будапеште. Об этом сообщает Би-би-си Украина.

Полиция начала расследование в отношении "преступной халатности на водных путях" и рассказала, что уже получила доказательства, "которые ставят вопрос о личной ответственности" в этой трагедии.

Правоохранители сначала допросили капитана судна, которое врезалось в катер с туристами, а потом решили взять его под стражу.

Задержанного идентифицировали как гражданина Украины на имя Юрий. Ему 64 года.

Накануне в полиции рассказали, что катер Mermaid ( "Русалка") затонул за семь секунд после столкновения с судном Viking Sigyn.

Водолазы продолжают поиск пропавших, однако он осложняется высоким уровнем воды и течениями, которые возникли после нескольких дней мощных ливней.

Людей ищут по всей акватории Дуная южнее Будапешта. Венгерские власти обратились к властям Сербии с просьбой принять участие в операции. Тела некоторых погибших нашли в нескольких километрах к югу от места трагедии. Представитель венгерской службы чрезвычайных ситуаций Пал Дьорфи сообщил, что семеро спасенных людей были доставлены в больницу с симптомами гипотермии и шока.

29 мая на реке Дунай опрокинулся пассажирский прогулочный катер в Будапеште, погибли семь человек, без вести пропали более 20 человек.

Читайте также: Трагедия в Будапеште: появилось видео аварии катера

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Теги: авария, украинец, будапешт, катер, капитан
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