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Авиакатастрофа Ан-12. Украинский самолет вез боеприпасы в Бангладеш – сербский министр

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 12:01
Авиакатастрофа Ан-12. Украинский самолет вез боеприпасы в Бангладеш – сербский министр - Фото
Авиакатастрофа Ан-12 (фото - ЕРА)

Украинский самолет, который разбился вчера ночью в Греции, вез боеприпасы в Бангладеш. Об этом заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович, передает Reuters.

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"Самолет перевозил 11,5 тонны продукции нашей оборонной промышленности. Покупателем выступило министерство обороны Бангладеш", – сказал он.

По словам Стефановича, груз включал осветительные и учебные боеприпасы для минометов. Он принадлежал сербской компании Valir, которая занимается внешнеэкономической деятельностью в сфере вооружения.

Стефанович также опроверг предположения, что якобы эти боеприпасы хотели доставить в Украину контрабандным путем, отмечает BBC.

Глава авиакомпании "Меридиан" (собственника судна) говорит, что это был "обычный коммерческий рейс". 

"Он не имел отношения ни к Украине, ни к России", – заверил он.

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Марк Сировой
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Небойша Стефанович боеприпасы оружие авиакатастрофа самолет крушение Ан-26
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